El Sauzalito realizó jornadas recreativas para niños y niñas de Tres Pozos y Tartagal

La Municipalidad de El Sauzalito llevó adelante nuevas jornadas recreativas destinadas a niños, niñas y adolescentes de los parajes Tres Pozos y Tartagal, quienes participaron de una actividad de esparcimiento en la piscina municipal.

Durante la jornada, los participantes pudieron disfrutar de juegos, actividades recreativas y refrigerio, en un ambiente cuidado y acompañado por el equipo municipal.

Desde el municipio señalaron que estas propuestas forman parte del compromiso asumido por la gestión del intendente Jorge Monzón de garantizar que todos los parajes de la región tengan acceso a espacios de recreación, promoviendo la igualdad de oportunidades y fortaleciendo la integración comunitaria.

Asimismo, destacaron que este tipo de iniciativas buscan generar momentos de inclusión, bienestar y encuentro para las familias, contribuyendo al desarrollo social y al disfrute de la niñez en cada rincón de la localidad.

De esta manera, el municipio continúa desarrollando acciones orientadas a acercar actividades recreativas a los distintos sectores de la comunidad.