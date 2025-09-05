Deniegan excarcelación al taxiboy acusado de homicidio en Uruguay

Musin fue detenido el pasado 3 de septiembre por la Policía Federal Argentina, mientras circulaba en bicicleta por la avenidas Belgrano y Alvear cuando circulaba en bicicleta. La captura se realizó en cumplimiento de una orden emitida por la justicia uruguaya, que lo investiga por el asesinato de Yanger José Sánchez Pérez, un ciudadano venezolano de 31 años, ocurrido el 7 de junio en Montevideo.

El acusado de matar a un hombre en Uruguay. Lo contactó por una aplicación y viajó desde el Chaco al vecino país y lo mató.

Según la investigación, Musin habría pactado una cita con la víctima a través de una aplicación. Las cámaras de seguridad del edificio registraron su ingreso a las 16:04 y su salida a las 16:48, llevando una mochila negra. Al día siguiente, Sánchez Pérez fue hallado muerto, desnudo y maniatado boca abajo en su departamento del barrio Cordón. La autopsia confirmó que murió por asfixia mecánica violenta.

La fiscal uruguaya Mirta Morales, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de Segundo Turno, calificó el hecho como homicidio agravado. También se denunció el robo de pertenencias, entre ellas una consola PlayStation 5, zapatillas deportivas y efectos personales.

Yanger José Sánchez Pérez, un ciudadano venezolano de 31 años, que mantuvo un encuentro por menos de una hora con el joven con domicilio en Resistencia.

Musin regresó a Argentina en barco esa misma noche. Su presencia en Uruguay fue rastreada desde el Centro Cultural de España hasta la terminal de Tres Cruces.}

Las razones por las que

Mianovich denegó la libertad

En su resolución, el juez Mianovich sostuvo que no están dadas las condiciones para conceder la libertad del imputado. Fundamentó su decisión en los siguientes puntos:

Riesgo de fuga: Musin no tiene arraigo suficiente en la jurisdicción, y existe una probabilidad concreta de que intente evadir la acción de la justicia, especialmente ante la posibilidad de extradición.

Gravedad del delito: el hecho reviste una gravedad institucional y penal que justifica la prisión preventiva. Se trata de un crimen cometido en el extranjero, con elementos de violencia extrema y posterior fuga del país.

Ricardo Mianovich, juez federal 2 de Resistencia, denegó la excarcelación del joven acusado de matar a un hombre en Uruguay.

Protección del proceso judicial: la prisión preventiva es necesaria para preservar la integridad del proceso, evitar interferencias y garantizar la comparecencia del acusado ante la justicia uruguaya.

Evaluación de pruebas: el juez valoró los elementos probatorios ya incorporados, como registros de cámaras, testimonios y el informe de autopsia, que vinculan directamente a Musin con el crimen.