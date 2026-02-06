La Cámara de Comercio destacó avances en seguridad y pidió medidas para aliviar la crisis del sector

El presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Juan Martín Alfonso, participó de una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad en el Centro de Monitoreo ubicado en Arturo Illia 975, donde se analizaron estrategias para fortalecer la prevención del delito y se plantearon inquietudes del sector comercial.

Durante el encuentro, Alfonso valoró la inversión tecnológica realizada en el sistema de vigilancia y destacó el nivel de equipamiento del centro. “Se observa un desarrollo muy importante, con tecnología de punta y sistemas propios que permiten un trabajo articulado con el personal que se encuentra en la calle. Estamos en un nivel que nunca habíamos visto en la provincia”, señaló.

El dirigente remarcó además que el sistema permite realizar un seguimiento en tiempo real de patrulleros y operativos, lo que consideró una herramienta clave para mejorar la seguridad en el área metropolitana y en el resto del territorio provincial. En ese sentido, sostuvo que existe un diálogo permanente entre la entidad comercial y las fuerzas de seguridad para canalizar reclamos y compartir información.

Sin embargo, Alfonso advirtió que una de las principales preocupaciones del sector continúa siendo el contrabando, al que calificó como una competencia desleal para los comerciantes formales. “Muchos productos ingresan de manera ilegal y terminan compitiendo con quienes trabajan dentro del marco normativo. Entendemos que la situación económica lleva a muchas personas a buscar alternativas más accesibles, pero eso genera un perjuicio para el comercio que cumple con todas las obligaciones”, expresó.

Preocupación por la caída de la actividad

Más allá del aspecto vinculado a la seguridad, el titular de la Cámara de Comercio señaló que la principal inquietud de los socios está relacionada con la retracción del consumo y las dificultades económicas que atraviesa el sector.

Según explicó, actualmente las demandas se concentran en la generación de herramientas de financiamiento y en la implementación de estrategias comerciales que permitan sostener las ventas en un contexto complejo.

En esa línea, valoró iniciativas como los programas de financiamiento impulsados por el Nuevo Banco del Chaco para la compra de productos escolares en cuotas. “Son fechas claves para rubros como librerías, indumentaria, calzado y marroquinería, que necesitan este tipo de acciones para dinamizar la actividad”, sostuvo.

No obstante, Alfonso subrayó que la microeconomía continúa golpeada pese al ordenamiento macroeconómico. “Es necesario que la estabilidad económica llegue también a las pequeñas y medianas empresas, que reinvierten en sus negocios y generan empleo local”, afirmó.

Cheques rechazados y presión impositiva

El dirigente también manifestó su preocupación por el aumento en los cheques rechazados, fenómeno que atribuyó a la baja rentabilidad y al ajuste en los márgenes comerciales. A esto, agregó, se suma el impacto del contrabando y la competencia informal.

Respecto a la apertura de importaciones, Alfonso consideró que puede generar beneficios en algunos casos, aunque advirtió que el debate debe centrarse en la carga impositiva local. “El desafío es equilibrar las condiciones para quienes producen e invierten en el país”, indicó.

Impacto de la importación en el mercado automotor

Consultado sobre la llegada de vehículos importados, especialmente de origen chino, el presidente de la Cámara de Comercio sostuvo que aún es temprano para evaluar su impacto, aunque reconoció que la mayor disponibilidad de productos generó cambios en la dinámica de comercialización.

“Hoy hay mayor previsibilidad en la entrega de vehículos y en los plazos de facturación, lo que representa un aspecto positivo. Sin embargo, habrá que ver cómo responden los servicios de posventa y la provisión de repuestos”, concluyó.