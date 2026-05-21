La actividad económica creció 3,5% mensual en marzo

La actividad económica creció una suba de 3,5% en marzo, en comparación con el mes anterior, con un marcado rebote luego de las caídas que había mostrado en enero y febrero, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esa manera, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró la primera suba mensual en lo que va del año, y cortó una racha negativa de dos meses.

En tanto, el indicador aumentó 5,5% en los últimos doce meses, respecto del mismo mes del año pasado.

Asimismo, acumula una suba del 1,7% comparado con el mismo período del año anterior.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE MARZO, RUBRO POR RUBRO

De acuerdo al informe del Indec, con relación a igual mes de 2025, catorce de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en marzo.

Se destacaron Pesca (30,9%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9%).

Asimismo, la actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (4,6%) y Explotación de minas y canteras (16,3%). La suma de estos sectores aportó 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

Por su parte, sólo Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,2%) registró una caída en la comparación interanual y le restó 0,1 p.p. a la variación interanual del EMAE.