Cayó el Riesgo País y subieron los bonos

En un clima mundial positivo para la jornada del miércoles y cambiante durante la semana, tanto las acciones como los bonos argentinos logran repuntar en Wall Street.

También bajó el Riesgo País. En este contexto, los índices de Wall Street se recuperaron y lograron ascender 1%, en la previa del balance de Nvidia.

A su vez, en lo que respecta a las acciones argentinas, éstas operaron en alza, al igual que los bonos soberanos, que subieron 0,9%. Y el Riesgo País que elabora JP Morgan retrocedió y se ubicó en los 524 puntos básicos.