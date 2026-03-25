General Pinedo conmemoró los 50 años del golpe de Estado con actividades oficiales

En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, el municipio de General Pinedo llevó adelante este lunes una serie de actividades conmemorativas encabezadas por el intendente Franco Ciucci.

La jornada comenzó a las 9 con el izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza San Martín, en un acto del que participaron autoridades locales, entre ellas la concejal González, integrantes del equipo de gobierno y trabajadores de los servicios públicos.

Más tarde, a las 10.30, se realizó el descubrimiento de una placa recordatoria por los 50 años del golpe de Estado. La actividad tuvo lugar en el Palacio Municipal, tras el izamiento de las banderas Argentina y chaqueña en el mástil ubicado en la vereda del edificio.

Las actividades continuarán durante la tarde en el mismo marco conmemorativo, bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia, en línea con las acciones que se desarrollan en todo el país en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener estos espacios de reflexión colectiva, a 50 años de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina, reafirmando el compromiso con la democracia y los derechos humanos.