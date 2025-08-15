Kermés Tropical: un encuentro musical con los mejores ritmos en Sáenz Peña

El próximo sábado 30 de agosto, la ciudad de Sáenz Peña vivirá una noche cargada de música y energía con la Kermés Tropical, un evento que reunirá a destacados artistas del folklore y ritmos tropicales en el Centro de Convenciones (ex Ferichaco). El espectáculo, que dará inicio a las 21:30, contará con las presentaciones de La Compañía, Viento Norte y La Dosis, además de la animación del reconocido DJ Lucas Ledesma.

Esta edición de la Kermés Tropical promete ser una de las más convocantes del año, combinando los sonidos tradicionales del norte argentino con modernos arreglos que atraerán a un público diverso. Las entradas ya están disponibles en dos modalidades: General ($10.000) y VIP ($15.000), con puntos de venta en Rojo Bar (calle 14 entre 11 y 13) y a través de la plataforma digital Eventiva (eventiva.com.ar).

El Centro de Convenciones, ubicado en un espacio emblemático de la ciudad, se prepara para recibir a cientos de espectadores en un ambiente festivo y seguro. La organización del evento ha destacado que se implementarán todas las medidas necesarias para garantizar una experiencia cómoda y disfrutable para todos los asistentes.

La Kermés Tropical no solo busca entretener, sino también fortalecer la escena cultural de Sáenz Peña, promoviendo el talento local y regional. Con un line-up que incluye desde clásicos del folklore hasta ritmos tropicales modernos, la noche del 30 de agosto se perfila como un imperdible para los amantes de la música en vivo.

Para quienes deseen asegurar su lugar, se recomienda adquirir las entradas con anticipación, ya que se espera un importante flujo de público. Más información sobre horarios, protocolos y disponibilidad puede consultarse en los puntos de venta oficiales o a través de las redes sociales del evento.