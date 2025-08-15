El musical «El Bosque Encantado: Historia de Hielo 2» llega a Resistencia y Corrientes

El próximo 22 de agosto a las 18 horas, el Teatro La Máscara de Resistencia albergará el espectáculo familiar «El Bosque Encantado: Historia de Hielo 2», un musical en vivo que promete transportar al público a un mundo de fantasía y aventuras. También el día 23 de agosto a las 18 horas, en Corrientes, la Sociedad Israelita será el escenario de una función especial. La obra, que forma parte de una saga teatral exitosa, combina actuación, coreografías y canciones originales para contar una historia mágica dirigida a espectadores de todas las edades.

Esta producción, dirigida a toda la familia, combina actuación, música y efectos escénicos para revivir la historia de Hielo 2, una aventura fantástica ambientada en un bosque misterioso donde los personajes enfrentan desafíos y descubren el valor de la amistad y el trabajo en equipo.

Las entradas ya están disponibles para su compra a través de la plataforma butacauno.com y en Óptica del Sol. Con una puesta en escena cuidadosamente diseñada y un elenco apasionado, «El Bosque Encantado: Historia de Hielo 2» se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de una tarde de entretenimiento y cultura en comunidad.

Los organizadores destacan que el evento no solo busca entretener, sino también fomentar el interés por las artes escénicas entre niños y adultos, ofreciendo una experiencia teatral accesible y de calidad. Para más información sobre reservas y disponibilidad, los interesados pueden consultar los puntos de venta oficiales.