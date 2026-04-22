Fontana avanza con la ampliación de la red de agua potable en el barrio Camors

El Municipio de Fontana puso en marcha una nueva obra de infraestructura básica que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio Camors. Se trata de la extensión de la red de agua potable, una intervención clave que alcanzará a más de un centenar de lotes en la zona.

El intendente Fernando Cuadra recorrió el inicio de los trabajos junto a funcionarios municipales y al vocal de Sameep, Hernán Custiniano. La obra, gestionada por el Municipio ante la empresa provincial, beneficiará a 104 lotes correspondientes a las manzanas 1 a 8 de la Chacra 49.

Según se informó, el proyecto contempla la instalación de aproximadamente 810 metros de cañería, con tareas que actualmente se desarrollan sobre las calles Aromos y Andrade Olegario. Desde la comuna destacaron que el Municipio asumió la compra de los materiales necesarios, con el objetivo de agilizar la ejecución y garantizar el acceso al servicio en el menor tiempo posible.

Además, se indicó que los trabajos continuarán en los próximos días, por lo que se solicita a los vecinos circular con precaución en la zona intervenida.

Esta iniciativa forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer los servicios esenciales y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad.