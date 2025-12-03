El IPRODICH entregó ayudas técnicas a personas con discapacidad

185389w850h481c.jpg

En el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) realizó una entrega de más de 70 ayudas técnicas destinadas a beneficiarios Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas.

La entrega incluyó sillas de ruedas, andadores, audífonos, lentes, mochilas de oxígeno, muletas, camas ortopédicas, y colchones antiescaras y sanatorial.

Además, el organismo entregó elementos para mejorar el hábitat como aires acondicionados, ventiladores y anafes.

Desde el IPRODICH informaron que durante 2025 se cumplió con la cobertura de toda la provincia, se mejoraron los plazos de entregas de las ayudas técnicas y se trabajó con autogestores y con los grupos familiares.

Con respecto a los trámites para recibir las ayudas técnicas, desde el IPRODICH informaron que se debe presentar, en alguna de las sedes del organismo, el pedido médico junto a fotocopia del DNI y Certificado Único de Discapacidad.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-12-03 at 13.54.05

La Legislatura declaró a la Charanda como patrimonio cultural inmaterial del Chaco

185374w850h567c.jpg

Sáenz Peña inauguró el Gumno Montenegrino, un nuevo símbolo cultural

FB_IMG_1764724913334

Resistencia: el Instituto del Deporte invita al muestreo de actividades en el Polideportivo Jaime Zapata

Te pueden interesar

185388w850h480c.jpg

Juraron los nuevos diputados nacionales, y Martín Menem fue reelecto presidente

185389w850h481c.jpg

El IPRODICH entregó ayudas técnicas a personas con discapacidad

651452w850h480c.jpg

Chaco renovó sus bancas en Diputados: juraron Goitía, Agüero, Dolce y Campo

WhatsApp Image 2025-12-03 at 13.54.05

La Legislatura declaró a la Charanda como patrimonio cultural inmaterial del Chaco

438163w717h478c.jpg

Los Pumas integrarán el Grupo C con Fiji, España y Canadá