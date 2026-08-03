«Le decían que se alejara»: la relación marcada por la violencia entre Julián Álvarez Guardia y la joven acusada de matarlo

La investigación por el homicidio de Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado el domingo en Resistencia, continúa avanzando mientras la principal sospechosa, V.L.C., de 25 años, permanece detenida y a la espera de ser trasladada a la Fiscalía para ser formalmente imputada por el delito de homicidio agravado, una figura que prevé la pena de prisión perpetua.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía y la Fiscalía, ambos mantenían una relación de pareja y durante la mañana del domingo protagonizaron una discusión en la vivienda de Álvarez Guardia. En ese contexto, la joven le habría dado una puñalada en el lado derecho del tórax. Julián fue trasladado de urgencia por su cuñado, hermano de la joven, al Hospital Julio C. Perrando, donde fue intervenido quirúrgicamente, aunque falleció horas después debido a la gravedad de la lesión.

Sin embargo, quienes conocían de cerca a la pareja aseguran que el episodio fatal fue el desenlace de una relación conflictiva, atravesada por reiterados hechos de violencia.

Una relación marcada por los conflictos

Fuentes del círculo íntimo de Julián relataron a DataChaco que la pareja había atravesado una separación tiempo atrás, aunque hacía poco habían decidido retomar la relación.

Según esos testimonios, durante el noviazgo eran frecuentes las discusiones y los episodios de agresividad por parte de la joven. Entre las situaciones que recuerdan sus allegados mencionan que en una oportunidad le rompió el parabrisas del automóvil, lo arañaba durante las peleas, lo golpeaba incluso delante de sus amigos y llegó a patear reiteradamente el portón de la casa de Julián durante algunas discusiones.

Además, señalaron que Julián mantenía una amistad de muchos años con el hermano de la acusada, vínculo que antecedía a la relación sentimental que luego comenzó con la joven.

«La familia le advertía que se alejara»

Uno de los aspectos que más sorprendió al entorno de la víctima fue que, según afirmaron allegados, la propia familia de la acusada le habría manifestado en reiteradas oportunidades a Julián su preocupación por el comportamiento de la joven.

«La familia le decía que se tenía que alejar de ella porque era peligrosa», contaron a este medio personas cercanas al joven, quienes sostienen que esas advertencias fueron reiteradas a lo largo de la relación.

Incluso, trascendió que habría sido el propio hermano de V.L.C. quien informó en el Hospital Perrando que su hermana era la autora de la agresión que terminó con la vida de Julián.

Qué ocurrió el domingo

Siempre según el relato de allegados, la discusión entre ambos comenzó alrededor de las 8 de la mañana del domingo por motivos que todavía no fueron establecidos por los investigadores.

Durante ese enfrentamiento, la joven habría apuñalado a Julián. Ante la demora de la ambulancia, fue el hermano de la acusada —cuñado de la víctima— quien decidió subirlo a un automóvil particular y trasladarlo de urgencia hasta el Hospital Perrando.

Mientras el joven era asistido por los médicos, la mujer también se presentó en el centro de salud. Amigos de la víctima afirmaron que durante ese momento «se burlaba de lo que había hecho». Esa versión forma parte de los testimonios aportados por el entorno de Álvarez Guardia y no integra, hasta el momento, información oficial de la causa.

Posteriormente, la joven abandonó el hospital y fue localizada y detenida por personal del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana en la zona de Donovan al 1400.

La situación judicial

Tras confirmarse el fallecimiento de Álvarez Guardia, la Fiscalía ordenó la detención de la joven por el delito de supuesto homicidio.

Para este lunes está previsto su traslado a la sede fiscal, donde será notificada formalmente de la imputación por homicidio agravado y deberá designar un abogado defensor o, en su defecto, un defensor oficial. Mientras tanto, la investigación continúa con la recepción de testimonios de familiares, amigos y personas cercanas a la pareja para reconstruir con precisión las circunstancias que derivaron en el crimen. Además, se esperan los resultados de la autopsia de Julián para obtener mayores detalles de su fallecimiento.