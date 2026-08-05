Juicio por Loan Peña: «El Americano» Soria pidió declarar y hablará al cierre de la audiencia

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuó este miércoles 5 de agosto con una novedad central: Nicolás «El Americano» Soria, uno de los imputados por presuntamente entorpecer la investigación, pidió declarar ante el tribunal.

La solicitud fue presentada al comienzo de la audiencia por su abogado, Marcelo Ponce. Los jueces aceptaron el planteo y resolvieron que Soria amplíe su indagatoria al finalizar las declaraciones de los cuatro testigos convocados para esta jornada.

Soria se encuentra detenido con prisión preventiva desde septiembre de 2024 y forma parte del grupo de diez procesados por las presuntas maniobras destinadas a desviar u obstaculizar la investigación. Se trata de un empresario bonaerense dedicado a la logística internacional que llegó a la localidad correntina de 9 de Julio durante los días posteriores a la desaparición de Loan.

Hace tan solo dos días, el 3 de agosto, denunció que fue atacado con un arma blanca por otro interno mientras permanece detenido en la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de Resistencia, en el marco del juicio por la desaparición del pequeño.

La decimotercera audiencia comenzó cerca de las 9.30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes. Para este miércoles fueron convocados un vecino de 9 de Julio, el ex empleador de Antonio Benítez, un perito odorológico y la ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Un vecino relató cómo se enteró de la desaparición

El primero en declarar fue Santiago Fabián Maidana, vecino de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales acusados en la causa. El hombre participó en las búsquedas de Loan y presenció los allanamientos realizados en la vivienda de la pareja.

Maidana explicó que el primer procedimiento fue realizado por tres policías, quienes secuestraron teléfonos celulares y una campera de color bordó. En cambio, indicó que durante el segundo allanamiento hubo una revisión más exhaustiva, con una mayor cantidad de efectivos y la participación de peritos.

También recordó cómo tomó conocimiento de la desaparición del niño durante la tarde del 13 de junio de 2024.

«Yo me encontraba en mi casa con mi familia y miro mi celular y empezaban a publicar los estados que se había perdido un chico. Aproximadamente, eran las 18 o 19 horas que empezaron. Miro mi teléfono y empezaron a entrar los estados y ahí tomé conocimiento y fue así que me entero. Y cada vez más entraban más estados que se había perdido un chico, pero tampoco sabíamos quién era. Yo no sabía quién era», declaró.

El testigo contó que posteriormente se trasladó hasta la zona donde Loan había sido visto por última vez y colaboró con los operativos. Durante su relato, recordó la falsa noticia sobre la aparición del niño, que generó una celebración momentánea entre quienes participaban de la búsqueda.

«Estuvimos en una parte de la casa de la abuela Catalina, como más o menos a un kilómetro, perdido en el monte. Y había gente a mi alrededor que en el estado decían: «Apareció Loan, apareció Loan». Y bueno, todos contentos, festejamos y fuimos todos a la casa de la abuela Catalina a encontrarnos todos los de la búsqueda. Estuvimos en el frente de la casa de la abuela Catalina y ahí dijeron que era una falsa alarma, que no, que era mentira», relató.

El empleador de Benítez habló sobre sus movimientos

El segundo testigo fue Ángel Fabián Duarte, veterinario y ex empleador de Antonio Benítez, tío de Loan y uno de los acusados por la desaparición. Duarte describió el vínculo laboral que mantenía con Benítez y las tareas que realizaba para él.

«Arreglábamos alambrados, trabajaba en los animales conmigo. Bajaba forraje. Cada vez que necesitaba lo llamaba. Venía a mi casa, él siempre estaba con nosotros», explicó.

El veterinario contó que vio a Benítez dos veces durante el 13 de junio: primero por la mañana y luego durante la tarde, cuando Loan ya era buscado.

«Yo estaba por salir justo para para el campo y yo preparé mate, le convidé un mate y le digo que estaba por ir para el campo a mirar unas vaquillas que habíamos llevado lunes. Y me dijo que se iba a ir conmigo. De ahí nos fuimos, subimos a la camioneta, nos fuimos a buscar al otro muchacho que trabajaba conmigo y en el camino me dice si íbamos a volver para las doce. Y le digo: ¿Por qué? Porque tenía que buscarle al hijo. Y le digo: ‘No, no sé si vamos a venir para las doce’. ¿Por qué no le decís a tu señora que le busque? Me dijo: No, no está, está en el campo. Bueno, entonces quedate nomás, le digo, porque no sabemos si vamos a venir para las doce», recordó.

Durante el segundo encuentro, ocurrido cuando ya había oscurecido, Benítez se presentó en su domicilio para pedirle una linterna. «No recuerdo bien porque ya era oscuro. Se arrimó a la puerta y no tenía remera, de eso me acuerdo. Tenía una remera doblada sobre el hombro. No recuerdo bien el color porque estaba todo arrugado», sostuvo.

Según Duarte, el acusado le manifestó que había pasado la tarde buscando a su sobrino. «Yo le había preguntado qué pasó con el chico porque como estaba todo ya movilizado, yo le había preguntado: «¿Qué pasó con el chico?» Me dice: «Se perdió. Lo busqué por todos lados», me dijo, «fue un misterio, se desapareció». Eso no más», recordó.

El encuentro, de acuerdo con el testigo, no duró más de cinco minutos. En una declaración anterior, Duarte había señalado que Benítez llegó solo, en motocicleta y con una remera roja sobre el hombro. Ante las preguntas del fiscal por la diferencia con su testimonio actual, aclaró que no estaba completamente seguro del color de la prenda porque se encontraba enrollada.

«Yo le dije que no recordaba bien qué color era porque estaba enrollada. Parecía que era roja», expresó. «Cuando él llegó tenía un buzo celeste despintado y una bombacha negra despintada», añadió.

El testimonio fue incorporado al análisis sobre los movimientos de Benítez durante el día de la desaparición y los presuntos cambios de ropa advertidos por diferentes testigos.

Duarte también manifestó que conocía al entonces comisario Walter Maciel y señaló que el policía le pidió una linterna durante el operativo. Además, explicó que, en su condición de veterinario, atendió a algunos de los perros que participaron en los rastrillajes.

Los rastros de olor y la activación del Alerta Sofía

Otro de los convocados fue Guillermo Gustavo Romero, perito odorológico, quien debía declarar sobre los rastros de olor atribuidos a Loan que fueron detectados durante la investigación.

También estaba prevista la declaración de Leticia Risco, quien se desempeñó como coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas hasta 2025.

Risco fue convocada para explicar el rol que tuvo el SIFEBU durante las primeras horas de búsqueda, la activación del Alerta Sofía y la posterior intervención del organismo en los operativos desplegados para encontrar al niño.

Una vez concluidos los cuatro testimonios, el tribunal escuchará la ampliación de la declaración indagatoria solicitada por Nicolás «El Americano» Soria.