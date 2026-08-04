El Banco Mundial avaló la experiencia educativa del Chaco

Una delegación del Banco Mundial interesada en conocer de primera mano los avances del Plan Jurisdiccional de Alfabetización una política educativa para fortalecer la lectura fluida y la comprensión lectora en los niños del primer ciclo de primaria, llegó este martes a la provincia, y se reunió con el gobernador Leandro Zdero, además de visitar algunas escuelas de Resistencia.

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, junto a su gabinete, encabezó la agenda de trabajo, que incluyó recorridas por la Escuela de Educación Primaria N° 315 «Ernesto Duvivier» y la EEP N° 319 «Juan Manuel Rossi», ambas de Resistencia e integradas al Programa Escuelas Alfa en Red.

Durante las visitas, los representantes del Banco Mundial observaron clases, dialogaron con docentes y equipos directivos, compartieron actividades de lectura con los estudiantes y analizaron los principales avances y desafíos de la implementación del programa.

La comitiva internacional, que estuvo encabezada por el director Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jaime Saavedra, mantuvo también una reunión con el gobernador Leandro Zdero y, por la tarde, participaron de una mesa de trabajo con todas las autoridades del Ministerio de Educación para evaluar resultados y proyectar acciones de cara a 2027.

Naidenoff destacó que la visita permitió mostrar en las aulas el impacto del Programa Aprendo Leyendo y el compromiso de los docentes con la mejora de los aprendizajes. «Estamos muy contentos y orgullosos de que puedan observar cómo estamos trabajando en las escuelas del Chaco y escuchar las experiencias de nuestros docentes», expresó.

En esa línea, la ministra remarcó que el fortalecimiento de la alfabetización ya muestra resultados concretos, y señaló que un grupo significativo de alumnos finalizó el primer grado leyendo 36 palabras por minuto, cuando anteriormente el promedio era de 16. «Los docentes hacen un enorme trabajo en el aula para generar estos cambios que tanto necesita la educación chaqueña», afirmó.

Por su parte, Jaime Saavedra aseguró que el objetivo de la visita fue conocer las mejoras alcanzadas en los aprendizajes y analizar la transformación que impulsa el sistema educativo provincial. «Vemos una inversión importante del Gobierno en materiales, formación y acompañamiento docente, utilizando métodos pedagógicos basados en la ciencia del aprendizaje. Todo esto está impactando positivamente en la lectura fluida de los estudiantes desde el primer grado», sostuvo.

Asimismo, el referente del Banco Mundial destacó además que la alfabetización ocupa un lugar prioritario en la agenda del Gobierno del Chaco. «Es muy trascendental que desde los niveles más altos del Gobierno se priorice que todos los niños aprendan a leer, porque esa es la base para el desarrollo de todas las demás competencias educativas», afirmó.

Por su parte, el economista del Banco Mundial Igor Keyfets valoró la experiencia chaqueña y señaló que el organismo busca aprender de las políticas implementadas en la provincia. «Es muy interesante lo que está haciendo Chaco. El compromiso de los docentes, los directivos y el Ministerio de Educación es la clave para mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes», manifestó.

LOS PROYECTOS PARA EL 2027

Durante la jornada también se desarrolló una mesa técnica en el Centro de Innovación «ELE», donde las autoridades educativas presentaron los avances del Plan Jurisdiccional de Alfabetización, respaldados por una auditoría externa de Intelexia.

El Programa Aprendo Leyendo, implementado desde febrero de 2025, contempla la capacitación de docentes y la distribución de más de 300.000 libros y guías didácticas destinadas a cerca de 65.000 estudiantes y 9.000 docentes de primero, segundo y tercer grado de escuelas primarias de gestión pública, social y comunitaria bilingüe intercultural de toda la provincia.

Asimismo, las autoridades provinciales presentaron las líneas de trabajo previstas para 2027, orientadas a profundizar las políticas de alfabetización, fortalecer la comprensión lectora y ampliar las estrategias para mejorar los aprendizajes en Matemática y Lengua en todos los niveles educativos, con la expectativa de consolidar el acompañamiento de organismos internacionales al proceso de transformación educativa que lleva adelante la provincia.