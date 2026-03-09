Juicio por el crimen de Francovich: Gustavo Briend asumió la querella y ya fue seleccionado el jurado

El abogado Gustavo Briend se incorporó a la querella en el juicio por el crimen del transportista Fernando Francovich, representando a la familia de la víctima junto al letrado Matías Rojo.

Tras una audiencia realizada en Presidencia Roque Sáenz Peña, el abogado confirmó que el proceso avanzó con rapidez y que ya se concretó la selección del jurado que participará del juicio por jurados.

“Fue una audiencia bastante expeditiva, se realizó el proceso de recusaciones y rápidamente se eligió el jurado. Ya estamos prestos para comenzar”, explicó Briend en declaraciones a la prensa.

El letrado indicó que el equipo asumió la representación de la familia recientemente, luego de la salida del anterior querellante de la causa, y que desde entonces trabajan en la preparación del debate oral.

El juicio es encabezado por el juez técnico Nelson Bellista y cuenta con cuatro imputados que llegan al proceso con distintas responsabilidades penales. Según precisó Briend, todos enfrentan la posibilidad de recibir la pena de prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.

“Es un juicio complejo, sobre todo por el tiempo transcurrido desde el hecho, ya que la investigación comenzó hace más de tres años. Sin embargo, creemos que la prueba es suficiente y que la evidencia que vamos a aportar es contundente”, afirmó.

Durante la jornada inicial fueron convocadas alrededor de cien personas para el proceso de selección del jurado, del cual finalmente quedaron cerca de ochenta ciudadanos para completar el procedimiento de recusaciones y la conformación definitiva del tribunal popular, incluyendo integrantes suplentes.

El proceso continuará con las instrucciones iniciales del tribunal y, a partir de la siguiente jornada, cada una de las partes presentará su teoría del caso, dando inicio formal al desarrollo del juicio.