Milei afirmó que «Irán es nuestro enemigo», y aseguró: «Soy el presidente más sionista del mundo»

El presidente Javier Milei afirmó que es «el presidente más sionista del mundo» y calificó a Irán como un enemigo de la Argentina, durante una exposición realizada en la Yeshiva University, en Nueva York, en el marco de su gira por Estados Unidos.

Durante una disertación que se extendió por una hora y veinte minutos en el auditorio Lamport de la institución, el mandatario habló ante casi 500 asistentes y expresó su respaldo al Estado de Israel. «Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo», afirmó, lo que generó aplausos entre los presentes.

En su exposición, Milei también apuntó contra la República Islámica de Irán, a la que responsabilizó por los atentados terroristas ocurridos en Argentina en la década de los 90″s.

«Vamos a ganar. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel en Buenos Aires. Por lo tanto, son nuestros enemigos», sostuvo el presidente.

Además, remarcó que Argentina mantiene una «alianza estratégica» con Estados Unidos e Israel.

Durante su discurso también destacó el rol del expresidente estadounidense Donald Trump en el escenario internacional y afirmó que «el mundo se salvó por un centímetro» en referencia al intento de atentado que sufrió durante la campaña electoral.

Milei sostuvo que la actual tensión en Medio Oriente no responde únicamente a intereses energéticos vinculados al petróleo, sino que forma parte de una disputa geopolítica más amplia entre potencias internacionales.

Según planteó, el conflicto podría provocar un reordenamiento del equilibrio global de poder y generar impactos económicos en los mercados internacionales, especialmente en áreas vinculadas al comercio y la energía.