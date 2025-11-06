Juicio por Cecilia: declararon testigos sobre elementos encontrados de la joven

Este jueves por la mañana, se lleva a cabo la octava audiencia del juicio por la muerte de Cecilia Strzyzowski, donde se espera que declaren siete testigos, aunque podrían ser menos.

Hasta el momento, ya declararon dos personas, testigos de producción de pruebas: un bombero que participó de un operativo en el río Tragadero y un bioquímico que analizó elementos hallados.

El bombero se refirió al hallazgo de algunos restos óseos en el río Tragadero y mencionó que del operativo participó Gustavo Obregón, quien ya estaba detenido y decidió «colaborar» con la Policía.

El mismo mostró el recorrido y marcó el lugar donde habían tirados bolsas con cenizas junto a César Sena.

Juicio por el caso Cecilia.

Asimismo, el efectivo confirmó que Obregón había salido con César, pasaron por el Supermercado Carrefour a comprar bolsas, fueron a la chanchería y allí cargaron las cenizas. «Sena esparcía las cenizas, revolvía el agua y luego prendieron fuego las bolsitas», contó el bombero, sobre lo que había dicho Obregón en dicho operativo.

Luego de él declaró el bioquímico, Sergio Moro, quien también es licenciado en criminalística, abogado y jubilado. El mismo analizó las manchas de sangre que se recolectaron en el colchón donado por Marcela Acuña y en la parrilla de la cama, así como en la vivienda. Además, dijo que hubo otras muestras sin conclusión, porque la sangre estaba muy diluida.

También pudo explorar una billetera quemada que fue llevada hasta el Imcif, la cual estaba sellada por el fuego. Sin embargo, del interior rescataron cinco tarjetas mostradas en fotos, de una SUBE, de plásticos de crédito y débito, y otras más, con el nombre de Cecilia. Ese elemento fue secuestrado en la casa de la familia Sena, en Santa María de Oro 1460.

Luego de ello, se decidió un cuarto intermedio, y se espera la declaración de otros testigos para la tarde.