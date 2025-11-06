Encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el aeropuerto de Resistencia

Durante la mañana de este jueves, alrededor de las 9, personal policial fue alertado sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona boscosa cercana al Aeropuerto Internacional de Resistencia. La investigación continúa bajo la carátula de «supuesto suicidio».

Según informaron fuentes policiales, el cuerpo fue encontrado colgado del cuello y en avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que el deceso habría ocurrido varios días atrás.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal en turno, que dispuso la presencia del Gabinete Científico del Poder Judicial para realizar las pericias correspondientes. Asimismo, se solicitó la colaboración de personal de la División Bomberos, encargada de las tareas de rescate y asistencia en el lugar.

La investigación continúa bajo la carátula de «supuesto suicidio», aunque las autoridades judiciales aguardan los resultados de las pericias para determinar con precisión las causas y circunstancias del hecho.