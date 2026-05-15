Juan Cruz Godoy fue designado vicepresidente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado

El senador nacional chaqueño Juan Cruz Godoy, representante de La Libertad Avanza, fue designado vicepresidente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado de la Nación Argentina, en el marco del proceso de reorganización parlamentaria que se desarrolla esta semana en el Congreso.

La propuesta para ocupar el cargo fue presentada durante la conformación de la comisión y aprobada por sus integrantes, quedando posteriormente oficializada en el portal parlamentario del Senado, donde también se difundió la integración completa del cuerpo legislativo.

Tras su designación, Godoy expresó su agradecimiento por la confianza recibida y aseguró que asumirá la responsabilidad “con honor, compromiso y mucha responsabilidad”.

“Entiendo la política como una herramienta de servicio. Mi objetivo siempre va a ser ser útil antes que relevante”, sostuvo el legislador chaqueño.

Asimismo, remarcó que la comisión aborda temas sensibles y fundamentales para la sociedad argentina.

“Vamos a trabajar con seriedad en cuestiones vinculadas a la familia, la infancia, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las comunidades más vulnerables. Son temas que requieren sensibilidad, diálogo y compromiso real”, afirmó.

La Comisión de Población y Desarrollo Humano tiene entre sus principales funciones el análisis y tratamiento de iniciativas relacionadas con políticas sociales, inclusión, protección de derechos y desarrollo de sectores vulnerables de la población.