El dólar bajó a $1400 y el Banco Central compró USD 214 millones

El dólar matorista bajó este miércoles y cerró la jornada en los $1400. Se trata de un mínimo desde el 17 de noviembre último, cuando cotizó $1.387. Además, el Banco Central (BCRA) realizó una compra neta de USD 214 millones .

El dólar mayorista se alejó del techo de las bandas cambiarias, ubicado en $1.581,83, a un 13% de ese límite para la libre flotación. Es la mayor distancia entre el tipo de cambio oficial y la banda superior del régimen cambiario desde el 19 de agosto, cuando fue 19,1%.

El dólar del Banco Nación descontó cinco pesos o 0,3% y se ubicó en $1420; el blue en $1435; el dólar Tarjeta en $1846; y el MEP en $1431,68.

Además, el Banco Central (BCRA) concretó este miércoles una compra neta de USD 214 millones, el monto diario más elevado en los últimos 11 meses. De esta forma, la autoridad monetaria acumuló en lo que va del mes USD 1.906 millones.

De esta forma, superó la compra realizada el 14 de enero pasado, cuando había adquirido USD 187 millones, que hasta este miércoles era la intervención diaria más importante del año.