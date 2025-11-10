Jóvenes del interior chaqueño cumplieron el sueño de conocer las Cataratas del Iguazú

La propuesta permitió que los estudiantes pudieran conocer uno de los paisajes naturales más imponentes del mundo, además de recorrer otros atractivos turísticos como la Reserva Güira Oga, el Complejo Turístico Baden-Baden de Jardín América y parques naturales de la región.

“Apostar a los jóvenes, entender sus sueños y ayudarlos a cumplirlos es apostar al futuro del Chaco. Muchas veces, lo que parece simple para algunos, para nuestros chicos del interior puede ser inalcanzable. Por eso quisimos cumplirles este sueño que les quedará grabado para siempre”, expresó emocionada Claudia Panzardi, quien acompañó y coordinó el viaje.

El proyecto se concretó gracias al trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial: el municipio de Laguna Blanca aportó la estadía y pensión completa, mientras que la provincia garantizó el transporte a través de la Empresa La Termal. La excursión incluyó también la visita al Parque Nacional Iguazú, por invitación del intendente local Daniel Crosta, y una cena de cierre en la ciudad de Puerto Iguazú.

Esta iniciativa, además de representar un viaje recreativo, tuvo un profundo valor educativo y social, brindando a los jóvenes una oportunidad de convivencia, aprendizaje y superación personal.

“Son acciones que dejan huella porque detrás de cada sonrisa hay un sueño cumplido y un desafío para seguir creciendo.”

De esta manera, el municipio de Laguna Blanca reafirma su compromiso con la inclusión, la educación y el desarrollo integral de la juventud chaqueña, generando oportunidades que inspiran a mirar el futuro con esperanza.