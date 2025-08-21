Joven herido en una pelea y un sospechoso detenido en Barranqueras

Un violento episodio ocurrido en la ciudad de Barranqueras terminó con un joven hospitalizado y otro sujeto detenido, tras un operativo conjunto de la Policía del Chaco.

El hecho

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 23:30 del miércoles 20 de agosto, ingresó al Hospital “Eva Perón” de Barranqueras un joven de 19 años identificado como Ángel Ariel González, domiciliado en el barrio San Carlos. El muchacho presentaba heridas cortantes en la mano izquierda y en el cuero cabelludo, producto de una presunta agresión con arma blanca.

En la guardia del hospital, González manifestó a los efectivos que lo entrevistaron que el ataque había sido perpetrado por un sujeto al que conoce con el alias de “Linterna”, con quien habría mantenido un altercado en inmediaciones de avenida Soberanía Nacional y avenida España.

La detención

Mientras se investigaba el caso, personal de la Comisaría Quinta Metropolitana, que se encontraba colaborando con la Comisaría Tercera de Barranqueras en la intervención de un supuesto desorden, observó la presencia de un individuo que coincidía con las características aportadas por la víctima.

Al identificarlo, confirmaron que se trataba de Carlos Horacio Calvo, alias “Linterna”, de 26 años, domiciliado en el barrio San Antonio de Resistencia, quien además ya era señalado por González como su agresor.

De inmediato, los agentes procedieron a la demora del sospechoso y lo trasladaron hasta la Comisaría Tercera de Barranqueras, donde quedó alojado a disposición de la justicia para el avance de la investigación.

Estado de la víctima y continuidad de la causa

González recibió asistencia médica y quedó en observación debido a las heridas, que en principio no revestirían gravedad. La fiscalía interviniente deberá determinar la imputación correspondiente y avanzar en la toma de declaraciones testimoniales para esclarecer los pormenores de la agresión.

El caso generó preocupación entre vecinos de la zona, ya que el hecho se produjo en una de las principales arterias de la ciudad y nuevamente reaviva el debate sobre la inseguridad y la violencia juvenil en el área metropolitana del Gran Resistencia.