Horror en Resistencia: Mató a su padre y escondió el cuerpo una semana en la heladera

La ciudad de Resistencia amaneció conmocionada este jueves por un macabro hallazgo ocurrido en una vivienda del barrio Vélez Sarsfield. Rogelio Gauna, de 65 años, fue encontrado sin vida dentro de una heladera en su domicilio de calle García Merou al 2900. Por el hecho, su hijo, Marcos de 27 años, fue aprehendido e imputado por supuesto homicidio.

La denuncia y el hallazgo

Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició a partir de una denuncia realizada por Fernando , hijo de la víctima y hermano del acusado, quien expresó que hacía una semana no tenía noticias de su padre. La denuncia activó inmediatamente el protocolo de búsqueda de personas.

En las primeras diligencias, personal policial supervisado por el Comisario Inspector Nicolás Escobar y el Comisario Alejandro Amado Arocha se presentó en la vivienda del desaparecido. Allí, tras ingresar al domicilio, los efectivos realizaron un hallazgo estremecedor: el cuerpo sin vida de Rogelio Gauna se encontraba oculto en el interior de una heladera.

Confesión del acusado

En el lugar también se encontraba Marcos , hijo del fallecido, quien en un primer momento brindó diferentes versiones sobre lo sucedido. Sin embargo, tras ser entrevistado por los efectivos, terminó confesando que había ahorcado a su padre el jueves pasado en horas de la mañana, luego de una fuerte discusión por la venta de bienes para poder consumir drogas.

Ante la gravedad de la situación, el joven fue inmediatamente demorado y puesto a disposición de la fiscal de investigación penal N° 15, Dra. Candela Valdez, quien ordenó su aprehensión formal por supuesto homicidio.

La investigación y las pruebas

El caso generó un fuerte despliegue policial y judicial en la zona. En el lugar trabajaron personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, a cargo de la licenciada Mónica Ferreyra, y el médico policial Dr. Horacio Vargas, además de efectivos de la División Bomberos que trasladaron el cuerpo en el móvil tanatológico hacia el Instituto Médico Forense (IMFIC) para la correspondiente autopsia.

Asimismo, se dio intervención al Departamento de Cibercrimen, dado que en los alrededores de la vivienda se constataron cámaras de seguridad que podrían aportar pruebas claves para la investigación.

También fue demorada la pareja del acusado, quien prestó declaración testimonial en la causa.

Autoridades presentes

El operativo fue seguido de cerca por el Director de Zona Metropolitana, Comisario General Nelson Marcelo Alvarenga; el Supervisor de Zona II, Comisario Mayor Andrés Marino Moreyra; y el Comisario Principal Diego Deasi, inspector de turno de la Sala 911.

La fiscal Valdez ordenó la realización de diversas medidas complementarias que se encuentran en curso, mientras se espera el resultado de la autopsia que permitirá precisar la mecánica de la muerte.

Un crimen que sacude a la comunidad

El caso impactó fuertemente en el barrio y en la capital chaqueña por la crudeza de los hechos. Rogelio Gauna, de contextura delgada y cabello canoso, había sido reportado como desaparecido hacía una semana, pero nunca se imaginó que su propio hijo sería señalado como el responsable de su muerte.

La investigación judicial continúa y se espera que en las próximas horas se formalicen más medidas para esclarecer el brutal crimen que dejó a la comunidad de Resistencia conmovida.