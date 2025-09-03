Javier Martínez puso en funciones a la nueva Secretaria de Desarrollo Social en Margarita Belén

En la mañana de este lunes, el intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, tomó juramento a la profesora Griselda Fernández, quien asumió formalmente como Secretaria de Desarrollo Social y Directora del Centro Integrador Comunitario (CIC).

El acto se realizó en la sede municipal y contó con la presencia de funcionarios, trabajadores del área social y representantes comunitarios. La flamante funcionaria tendrá a su cargo la coordinación de programas y políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos, con un enfoque en la inclusión, el acompañamiento a las familias y el fortalecimiento del trabajo territorial.

Desde la comuna también se dirigieron palabras de reconocimiento a Germán Cabello, quien hasta ahora ocupaba la conducción del área y se encuentra en proceso de recuperación de salud. “Le agradecemos profundamente su compromiso con la gestión y lo esperamos con las puertas abiertas para su regreso”, expresaron las autoridades.

La designación de Griselda Fernández marca el inicio de una nueva etapa en la Secretaría de Desarrollo Social, con la premisa de continuar y profundizar las líneas de acción que priorizan la asistencia a los sectores más vulnerables, el trabajo articulado con instituciones y la promoción de actividades desde el CIC.

Con este nombramiento, el municipio ratifica su decisión de fortalecer el rol social del Estado local y de mantener un contacto cercano con la comunidad, atendiendo las demandas que surgen en distintos barrios de Margarita Belén.