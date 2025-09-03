Cote Lai: Municipio y SECHEEP trabajaron en conjunto para restablecer el servicio eléctrico tras el temporal

El municipio de Cote Lai informó que, luego de los fuertes vientos y lluvias registrados el pasado domingo 31 de agosto, personal municipal y de SECHEEP llevaron adelante tareas conjuntas para reponer postes caídos y normalizar el servicio energético en la zona del Km 25 y alrededores.

Con el acompañamiento de maquinaria municipal, los operarios trabajaron intensamente durante la jornada del lunes, priorizando la rápida respuesta a los vecinos afectados. Desde el gobierno local remarcaron que la acción coordinada permitió restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.

El intendente Anselmo “Leli” Bordón destacó el compromiso de los trabajadores:

“Queremos agradecer profundamente al personal municipal que colaboró codo a codo con los equipos de SECHEEP. Su esfuerzo y solidaridad fueron claves para devolver la tranquilidad a las familias afectadas. Cuando trabajamos unidos, nada nos detiene”.

La gestión municipal subrayó que este tipo de acciones reflejan la importancia de la articulación institucional frente a situaciones de emergencia climática, reafirmando el compromiso de “hacer lo que hay que hacer” para dar soluciones a la comunidad.