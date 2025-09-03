Fontana avanza con tareas de apertura de cunetas en el barrio Floriani para mejorar el drenaje pluvial

La Municipalidad de Fontana continúa desarrollando trabajos de infraestructura urbana con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos. En la mañana de este lunes, las cuadrillas municipales avanzaron con la apertura de cunetas en el barrio Floriani, una intervención fundamental para garantizar el escurrimiento de los excedentes pluviales.

Según explicaron desde el Ejecutivo local, estas tareas buscan optimizar el sistema de drenaje de la zona, reduciendo los riesgos de anegamientos durante las lluvias y favoreciendo un mejor mantenimiento de calles y veredas. “Con un adecuado escurrimiento del agua, logramos que los barrios estén más preparados ante las inclemencias climáticas”, indicaron desde la comuna.

Al mismo tiempo, el municipio apeló a la colaboración de los vecinos, solicitando que no arrojen residuos a los desagües, ya que la acumulación de basura dificulta el correcto funcionamiento de las obras y termina afectando a toda la comunidad.

La gestión municipal destacó además que estas intervenciones forman parte del plan de servicios que se financia con los aportes de los contribuyentes. “Cada peso de impuestos vuelve en obras y servicios concretos para Fontana. Ese es nuestro compromiso”, subrayaron.

Con estas acciones, Fontana reafirma su apuesta a un trabajo sostenido en infraestructura básica, poniendo en primer plano tanto el mantenimiento urbano como la concientización ciudadana para cuidar los espacios comunes.