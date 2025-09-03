Fontana avanza con tareas de apertura de cunetas en el barrio Floriani para mejorar el drenaje pluvial

541584332_18317849377243095_4436831406351835123_n

La Municipalidad de Fontana continúa desarrollando trabajos de infraestructura urbana con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos. En la mañana de este lunes, las cuadrillas municipales avanzaron con la apertura de cunetas en el barrio Floriani, una intervención fundamental para garantizar el escurrimiento de los excedentes pluviales.

Según explicaron desde el Ejecutivo local, estas tareas buscan optimizar el sistema de drenaje de la zona, reduciendo los riesgos de anegamientos durante las lluvias y favoreciendo un mejor mantenimiento de calles y veredas. “Con un adecuado escurrimiento del agua, logramos que los barrios estén más preparados ante las inclemencias climáticas”, indicaron desde la comuna.

Al mismo tiempo, el municipio apeló a la colaboración de los vecinos, solicitando que no arrojen residuos a los desagües, ya que la acumulación de basura dificulta el correcto funcionamiento de las obras y termina afectando a toda la comunidad.

La gestión municipal destacó además que estas intervenciones forman parte del plan de servicios que se financia con los aportes de los contribuyentes. “Cada peso de impuestos vuelve en obras y servicios concretos para Fontana. Ese es nuestro compromiso”, subrayaron.

Con estas acciones, Fontana reafirma su apuesta a un trabajo sostenido en infraestructura básica, poniendo en primer plano tanto el mantenimiento urbano como la concientización ciudadana para cuidar los espacios comunes.

Más Noticias

541278427_1102882288612206_8529535427041468925_n

Javier Martínez puso en funciones a la nueva Secretaria de Desarrollo Social en Margarita Belén

515437862_122240912744167730_410174733310174820_n

Colonia Popular avanza con obras de infraestructura clave para la temporada de lluvias

543119429_24675676992086475_7201794850042319601_n

Estudiantes chaqueños cumplieron el sueño de viajar a Misiones gracias al esfuerzo colectivo

Te pueden interesar

541278427_1102882288612206_8529535427041468925_n

Javier Martínez puso en funciones a la nueva Secretaria de Desarrollo Social en Margarita Belén

541584332_18317849377243095_4436831406351835123_n

Fontana avanza con tareas de apertura de cunetas en el barrio Floriani para mejorar el drenaje pluvial

515437862_122240912744167730_410174733310174820_n

Colonia Popular avanza con obras de infraestructura clave para la temporada de lluvias

1010x567_pesos-argentinos-476345-120320

Productor de Quimilí denuncia estafa millonaria y señala al acusado como prófugo en Chaco

426129w790h528c.jpg

Miguel Ángel Russo internado por infección urinaria