Irán ratificó la continuidad de las operaciones militares y crece la tensión con EEUU

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que el régimen iraní confirmara que el líder supremo Mojtaba Jameneí ordenó continuar las operaciones militares en medio del conflicto con Estados Unidos y sus aliados en el Golfo Pérsico.

La información fue difundida por la televisión estatal iraní, que señaló que Jameneí mantuvo una reunión con el general Ali Abdollahi, jefe del comando central de las Fuerzas Armadas, para impartir nuevas directivas vinculadas a las operaciones contra «el enemigo».

Aunque el medio oficial no precisó cuándo ocurrió el encuentro, la noticia se conoció en un contexto marcado por ataques navales, amenazas militares y creciente tensión en la región.

Mojtaba Jameneí fue designado líder supremo tras la muerte de su padre, Ali Jameneí, ocurrida durante los primeros bombardeos de la guerra en Medio Oriente. Desde entonces, el dirigente no volvió a aparecer públicamente y solo difundió mensajes escritos. Incluso, distintos reportes sostienen que habría resultado herido durante aquellos ataques iniciales.

En paralelo, el parlamento iraní endureció el discurso contra Washington. El portavoz de la comisión de seguridad nacional, Ebrahim Rezaei, advirtió que «cualquier ataque contra nuestros buques desencadenará una respuesta iraní firme y decisiva contra barcos y bases estadounidenses» .

Las declaraciones se dieron después de que la Guardia Revolucionaria amenazara con atacar objetivos estadounidenses en la región si continúan las interceptaciones de petroleros iraníes.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el viernes, cuando un caza estadounidense abrió fuego contra dos embarcaciones iraníes en el Golfo de Omán para impedir que avanzaran hacia puertos de Irán.

La crisis también comenzó a impactar sobre el comercio marítimo internacional. Un buque de carga fue alcanzado por un dron en aguas qataríes, cerca del puerto de Mesaieed.

El organismo británico United Kingdom Maritime Trade Operations confirmó que la embarcación sufrió un pequeño incendio que pudo ser controlado y aclaró que no hubo víctimas ni daños ambientales.

Mientras tanto, Kuwait informó que detectó y neutralizó varios drones hostiles dentro de su espacio aéreo.

Otro de los focos de preocupación internacional es el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial.

Irán mantiene restricciones sobre el paso marítimo como parte de la presión económica contra Estados Unidos y sus aliados, mientras Washington continúa desplegando operativos navales en la zona.

En medio de la escalada, la Casa Blanca aún espera una respuesta formal de Teherán a la propuesta presentada para extender una tregua y avanzar hacia negociaciones diplomáticas.

El canciller iraní Abbas Araghchi acusó a las fuerzas estadounidenses de «violar el cese al fuego» y puso en duda la voluntad de Washington para avanzar en una salida negociada al conflicto.

En paralelo, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio mantuvo reuniones diplomáticas en Qatar en busca de reducir la tensión y evitar una escalada mayor en Medio Oriente.