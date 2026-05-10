La Escondida puso en marcha actividades deportivas en el paraje Km 548

El intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, encabezó el inicio de las actividades deportivas en el playón del paraje Km 548, en una jornada orientada a promover el deporte, la educación y la salud entre niños y jóvenes de la comunidad.

Las actividades se desarrollan junto a los profesores Tamara y Darío, quienes estarán a cargo de acompañar los entrenamientos y propuestas recreativas.

Durante la jornada también se realizó la entrega de elementos e indumentaria deportiva para los participantes, además de compartir una merienda con los chicos que forman parte de las actividades.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar espacios de contención, recreación y formación para los jóvenes, fortaleciendo así la integración comunitaria y el desarrollo de hábitos saludables.

“Seguimos cerca, creando espacios que acompañan a nuestros jóvenes y fortalecen el futuro de nuestra comunidad”, expresaron desde la comuna.