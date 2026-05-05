Aumenta la desaprobación de Lula da Silva, a meses de la elección presidencial

A 5 meses de las elecciones presidenciales, el gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta un aumento de la desaprobación de la gestión, según un relevamiento de la consultora Big Data .

Según el estudio, la valoración negativa subió 1% respecto a marzo, mientras que la imagen positiva descendió dos puntos, y se ubicó en el 42%. La encuesta se realizó entre el 2 y el 4 de mayo y presenta un margen de error de 2%.

Al igual que otros estudios de firmas como Datafolha y Quaest, el informe identificó a la economía como el principal punto débil del gobierno izquierdista.

El 40% de los encuestados consideró que la situación económica empeoró en comparación con la gestión del expresidente Jair Bolsonaro, mientras que el 31% opinó que mejoró y el 25% sostuvo que se mantiene sin cambios.

Las elecciones serán el 4 de octubre. Uno de sus principales rivales será el senador derechista Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario.