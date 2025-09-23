Corrientes: rescataron 165 gallos utilizados para riñas

179472w850h478c.jpg

Un operativo conjunto entre la Policía y la Municipalidad de Corrientes logró el rescate de 165 gallos de riña.

La primera intervención se realizó tras una denuncia de vecinos en el barrio Lomas del Mirador, donde se secuestraron 30 aves.

La Municipalidad también se hizo cargo de 135 animales de la misma especie que fueron encontrados en otro allanamiento en el barrio Ongay.

Según informó el director general de Promoción de Derecho y Bienestar Animal, Eduardo Osuna, los animales estaban «hacinados y maltratados».

Osuna detalló que los gallos fueron llevados a un lugar donde tengan las condiciones de bienestar adecuadas. «Una vez que estos gallos están recuperados, se les busca un fin donde puedan tener las mejores condiciones de vida en el tiempo que les reste», afirmó.

