Anunciaron el pago de sueldos de la administración pública

El Gobierno del Chaco informó el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de abril de 2026 para trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.

Los salarios serán acreditados el miércoles 29 de abril para el sector pasivo y el jueves 30 para los activos, quienes en ambos casos tendrán disponible el dinero para su retiro a través de cajeros automáticos a partir de las 21 horas de su jornada de cobro. Al día siguiente, podrán hacerlo por ventanilla.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron la importancia de que el pago se concrete antes del Día del Trabajador, lo que permite a las familias chaqueñas contar con sus ingresos en una fecha significativa y planificar sus gastos con mayor previsibilidad.

Asimismo, señalaron que el cumplimiento del cronograma previsto garantiza orden financiero y forma parte de una administración responsable de los recursos públicos.