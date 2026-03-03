Interna en el Poder Ejecutivo Villarruel, contra LLA: «Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar»

La vicepresidente Victoria Villarruel respondió a los dichos del diputado nacional por LLA, Luis Petri, quien la acusó en una entrevista para TN de «apostar al fracaso del Gobierno» y de ser «funcional a la oposición» .

El presidente Javier Milei advirtió en su discurso en la apertura de sesiones que había «propios que soñaban con el sillón de Rivadavia».

«No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el Presidente está haciendo la sesión inaugural de las sesiones ordinarias porque ha estado fuera de lugar durante dos años», señaló Petri, debido a que la vicepresidente varias veces contestaba mensajes mientras Milei hablaba.

«Cuando vos te ofreces a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un Gobierno, siendo parte de la asociación presidencial, ¿qué sos?», indicó el diputado. «Cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias», afirmó.

Por su parte, Villarruel le contestó en X. «Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y que hizo su funcionario mendocino», dijo.

«Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial», aseguró.

Petri sostuvo que Villarruel «apostó por el fracaso del Gobierno y se ofreció como una alternativa y abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas».

En otra serie de mensajes, la vicepresidente disparó: «A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los suelda más bajos de todas las fuerzas».

Y completó en respuesta a un usuario de X: «Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/2, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno», manifestó.