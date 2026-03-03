Cipolini reiteró que la Municipalidad «es damnificada» y que lleva una «administración responsable»

El intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, aseguró que la Municipalidad de la termal «es dmnificada y víctima» en el caso por las presuntas irregularidades de los fondos municipales administrados por la Bolsa de Comercio del Chaco, al tiempo que manifestó que desde la comuna seguirán «aportando, de manera espontánea, toda la información» requerida por la Justicia.

El jefe comunal dio una conferencia de presna este martes por la tarde, luego delos varios allanamientos simultáneos llevados a cabo en Sáenz Peña y Resistencia, ordenados por el Juzgado Federal a cargo de Zunilda Niremperger.

En su exposición, Cipolini sostuvo que «es algo saludable y es importante que los distintos niveles de la Justicia -tanto el provincial como el federal- puedan investigar con la contundencia que consideren».

En esa línea, recordó que desde el municipio se «han planteando acciones en esta disputa con la Bolsa de Comercio, con una instancia favorable, a que los recursos de los saenzpeñenses han sido resguardado y han sido separados de los poderes de la Bolsa».

«Estamos convencidos de que siempre hemos administrado responsablemente, y es por esa administración responsable que estos recursos, en medio de esta polémica, existen, están», aseguró Cipolini.

Asimismo, el intendente expresó: «Quiero resaltar que la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz peña es damnificada en esta historia. Hemos sido víctimas, si no de la Bolsa de Comercio, de un grupo operativo que viene accionando allí dentro».

En esa línea, señaló que «el municipio era un inversor, y un agente como la Bolsa de Comercio decidió de manera unilateral colocar los fondos en valores muy riesgosos, poco confiables, y en contra de buena parte de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, que es el ente regulador».

Además, Cipolini remarcó: «Ni siquiera los que nos están acusando, con una carga política importante, nos acusan de habernos quedado con recursos del municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña».

«Quiero destacar institucionalidad, y que estos procedimientos puedan llevarse adelante. Más allá de lo que significan para nuestra comunidad, creemos que eso es positivo», afirmó el intendente, y agregó: «Más allá de los procedimientos seguiremos aportando de manera espontánea, como lo hemos venido haciendo, con la información que esté a nuestro alcance. Bienvenida la investigación y los avances».

Por otro lado, el intendente pidió «calma y paciencia» a los vecinos «por esta serie de hechos y esta situación no querida», y agregó: «Pido disculpas por estos hechos que pueden conmocionar a la comunidad, una comunidad que no está acostumbrada a estas situaciones, pero todo esto se irá aclarando».