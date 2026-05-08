”Ver Para Ser Libres”: Exitosos operativos oftalmológicos en Gral. San Martín y Las Breñas

Los móviles de “Ver Para Ser Libres” desarrollaron este jueves nuevos operativos de atención oftalmológica sin costo, en las localidades de General José de San Martín y Las Breñas, brindando controles visuales y entrega inmediata de anteojos a niños y adolescentes de sectores vulnerables.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación en articulación con el Gobierno del Chaco y la coordinación local de Doli Villoria Sbardella cuenta con dos móviles equipados y con profesionales especializados que atienden a estudiantes de entre 6 y 17 años provenientes de más de 30 localidades y parajes.

En Las Breñas, el operativo se llevó adelante en el CEF Nº 5, donde se realizaron 198 controles oculares y se entregaron 125 anteojos en el acto. Además, otros 11 casos requerirán lentes especiales que serán confeccionados en laboratorio para su posterior entrega.

En tanto, en la Escuela de Educación Especial Nº 10 de General José de San Martín, también participaron estudiantes de Pampa Almirón. Allí se concretaron más de 160 controles oftalmológicos, con 110 anteojos entregados durante la jornada y otros 11 en proceso de fabricación especial.

Los equipos territoriales Ñachec acompañan cada operativo colaborando con la organización de las convocatorias y detectando otras necesidades sociales y sanitarias, especialmente en adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, articulando respuestas con las áreas correspondientes.

Durante su recorrida institucional por General San Martín, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, destacó el impacto de la propuesta:

“La convocatoria es más que importante. Los equipos trabajaron intensamente realizando más de 160 controles oftalmológicos y entregando 110 anteojos a chicos que realmente necesitan esta solución. Esto mejora de manera sustancial la calidad de vida, el desempeño escolar y las oportunidades de quienes viven lejos o no pueden acceder a una atención visual de otra manera. Estar en el territorio y donde nos necesitan es el camino”.

Garantizar el derecho a la salud visual

Previo a cada operativo, los estudiantes son evaluados mediante tamizajes visuales en sus establecimientos educativos. Aquellos casos donde se detectan dificultades son derivados a los móviles oftalmológicos para una atención especializada y la entrega gratuita de anteojos.

Además, en Las Breñas, equipos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos realizaron alrededor de 150 trámites de DNI para vecinos de la localidad.

Próximos operativos

Las actividades continuarán este viernes 8 de mayo con un móvil oftalmológico nuevamente en la EEE Nº 10 de General San Martín, incluyendo a estudiantes de La Eduvigis, mientras que el segundo móvil estará en la EEA Nº 3 de Charata.

Los operativos seguirán recorriendo distintas localidades chaqueñas hasta el 15 de mayo, acercando atención oftalmológica gratuita y garantizando el acceso a la salud visual de niños y adolescentes.