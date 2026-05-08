Murió un hombre tras ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba en el campo Corrientes DESTACADO DEL DIA

Un hombre de 56 años murió este jueves por la tarde luego de ser alcanzado por un rayo mientras realizaba tareas rurales en una estancia cercana a la localidad correntina de Sauce.

Según informó la Policía de Corrientes, el hecho ocurrió alrededor de las 15:30 en un campo ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad, sobre la Ruta Provincial N°126.

La víctima, identificada con el apellido Galarza, se encontraba juntando ovejas cuando recibió la descarga eléctrica en medio de las condiciones climáticas adversas que afectaban la zona.

Efectivos de la Comisaría de Distrito de Sauce llegaron al lugar tras ser alertados sobre el episodio y constataron que el hombre había fallecido en el acto.

En el lugar trabajó personal policial y peritos para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.