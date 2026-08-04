Paro docente: el presentismo en las escuelas llegó al 99%

El Ministerio de Educación del Chaco informó que el reinicio del ciclo lectivo, tras el receso invernal, se desarrolló con normalidad en toda la provincia. Los informes difundidos por directivos de las instituciones educativas de todas las regionales reflejaron un presentismo docente de entre el 90 y el 99%, por lo que se garantizó el normal comienzo del segundo semestre escolar .

Desde la cartera educativa destacaron el compromiso de los docentes chaqueños con la continuidad pedagógica y el derecho de los estudiantes a aprender, al priorizar la presencia en las aulas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, señalaron que «el alto nivel de asistencia refleja el impacto de la política salarial que impulsa el Gobierno provincial, orientada a recuperar progresivamente el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas».

En ese sentido, recordaron que el Gobierno anunció un incremento del 20% en el Concepto Aula, que se liquidará con los haberes de septiembre como incentivo para fortalecer la continuidad pedagógica. Desde el Ministerio señalaron que esta herramienta ya muestra resultados positivos en varias instituciones, especialmente en los avances registrados en comprensión lectora y otros indicadores de aprendizaje.

A ello se suma el aumento salarial del 10%, que se abonará en dos tramos: un 5% con los salarios de agosto y otro 5% en noviembre. Además, el Ejecutivo provincial dispuso el pago de dos refuerzos extraordinarios de $100.000 para docentes activos, uno ya abonado en julio y otro previsto para octubre. En el caso de los docentes jubilados, el beneficio alcanza los $80.000 en cada una de esas instancias.

Finalmente, desde el Ministerio de Educación remarcaron que durante el segundo semestre continuarán las políticas destinadas a mejorar las condiciones laborales del sector, con la ejecución de obras de refacción en establecimientos educativos y la provisión de insumos para el mantenimiento de la infraestructura escolar, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para enseñar y aprender.