Instagram cambia las reglas: podrás salir de la lista de “Amigos cercanos” de otros usuarios

Instagram prepara una actualización significativa enfocada en la privacidad que modificará la dinámica de su popular herramienta de “Amigos cercanos” (“Close Friends”). La plataforma permitirá que los usuarios se eliminen a sí mismos de los listados creados por otras personas.

La confirmación llegó directamente desde Meta, la casa matriz de la red social. Voceros de la compañía estadounidense ratificaron al medio especializado TechCrunch que la función ya se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

Hasta el momento, la conformación de estos grupos de sociabilidad reducida dependía exclusivamente de la voluntad de quien creaba la lista. Con este cambio, la función adquirirá bidireccionalidad, otorgando poder de decisión a quien es agregado.

Cómo funcionará la nueva herramienta

La novedad surge tras filtraciones divulgadas por Alessandro Paluzzi, un desarrollador conocido por anticipar características de redes sociales antes de sus anuncios oficiales. Según las capturas reveladas, el sistema será directo.

Cuando un usuario decida abandonar una lista de “Amigos cercanos”, dejará de visualizar el contenido (Stories, Reels y publicaciones) que se envíe a ese grupo específico.

Instagram. (Freepik) Instagram. (Freepik)

Para volver a ver ese material exclusivo, será necesario que el creador del grupo vuelva a agregar al usuario manualmente. Esta mecánica busca resolver la incomodidad de quienes prefieren no formar parte de ciertos círculos digitales.

Vale destacar que una función similar de autoexclusión ya existe en otras plataformas de la competencia, como Snapchat, desde hace tiempo.

Un cambio tras años de espera

La herramienta de “Amigos cercanos” se lanzó originalmente en 2018. Desde entonces, ha funcionado como un reducto para compartir contenido con un grupo selecto en lugar de hacerlo con la totalidad de los seguidores.

Sin embargo, durante más de siete años, la aplicación no ofreció ninguna vía para que un usuario pudiera darse de baja de una lista ajena. Esta limitación obligaba a las personas a consumir contenido privado de terceros sin haber dado su consentimiento para estar en ese grupo.

Aunque la empresa reconoce que algunos usuarios podrían sentirse ofendidos si alguien abandona su lista, la actualización priorizará la preferencia de quienes desean mantener su privacidad o limpiar su flujo de contenidos.

Sin fecha de lanzamiento confirmada

Si bien la funcionalidad ha sido ratificada por los responsables de la red social, desde Meta aclararon que aún se trata de un prototipo. De hecho, todavía no han comenzado las pruebas con evaluadores externos.

Por este motivo, no existe una fecha oficial confirmada para su despliegue a nivel general en los dispositivos móviles.

El anuncio ocurre en un contexto de transformación para el ecosistema de Meta, que explora versiones premium por suscripción para sus servicios, incluyendo Facebook y WhatsApp. Aún no se ha especificado si esta mejora en “Amigos cercanos” será gratuita o formará parte de futuros beneficios pagos.