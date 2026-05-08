Investigador de la UNNE y CONICET colaboró en libro de referencia internacional sobre pastizales

El Dr. Carlos Acuña, especialista en forrajes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y del IBONE, participó en la redacción de un capítulo del «Manual Routledge de Pastizales», publicación de referencia internacional en ecología, gestión, aprovechamiento y conservación de pastizales. Allí brindó su aporte sobre los principales avances para optimizar el uso de gramíneas como forraje en zonas tropicales.

El Manual Routledge de Pastizales, de Taylor & Francis Group, reunió a un equipo interdisciplinario de autores internacionales para presentar una visión general muy necesaria y de vital importancia sobre los debates actuales y futuros en torno a los valores y las amenazas que enfrentan los pastizales.

Dividido en cinco partes, la publicación, basada en la experiencia de investigadores, profesionales y gestores, es el único texto sobre pastizales que incluye las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales de estos ecosistemas, además de una cobertura actualizada de la agronomía y la ecología de los mismos.

Entre los autores invitados, se encuentra el Dr. Carlos Acuña, responsable del grupo de investigación «Genética y Mejoramiento de Forrajeras», de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y el Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE, Conicet-UNNE), quien colaboró en la redacción del capítulo «La pastura perfecta. Diseño de pastos para rendimiento, calidad y captura de carbono».

En el mencionado capítulo, se expone que los pastizales constituyen una proporción significativa de la superficie terrestre mundial y proporcionan numerosos servicios ecosistémicos para los seres humanos, y que los fitomejoradores pueden proporcionar germoplasma mejor adaptado a la diversidad de sistemas y funciones de los pastizales.

Además de la participación del investigador de la UNNE y Conicet, el capítulo contó con el aporte del Dr. John R. Caradus, responsable técnico de la empresa Grasslanz Technology de Nueva Zelanda y miembro honorario del Instituto Neozelandés de Ciencias Agrícolas; el Dr. Alan V. Stewart, de la empresa PGG Wrightson Seeds (Nueva Zelanda) y el Dr. Charles Brummer, director del Centro de Mejora Genética de Plantas, de la Universidad de Davis (California – Estados Unidos).

«Es una satisfacción haber participado en la redacción del capítulo junto a tres profesionales de prestigio internacional” resaltó el Dr. Acuña en diálogo con UNNE Medios.

Agregó que “considero mi participación como un reconocimiento al trabajo sostenido que desde la Facultad de Ciencias Agrarias de (FCA-UNNE) y del IBONE (Conicet-UNNE) venimos concretando en el conocimiento y mejora de pasturas».

Respecto a cómo se gestó su participación en la redacción del Manual Routledge de Pastizales, comentó desde el grupo «Genética y Mejoramiento de Forrajeras» realizaron trabajos en vinculación con colegas de Nueva Zelanda, quienes le realizaron la invitación para ahondar, en el manual, sobre el tema de mejoramiento de forrajeras de clima cálido.

Explicó que los demás autores desarrollan sus investigaciones y desarrollos sobre pasturas para clima templados, que son las áreas productivas más importantes a nivel global, y consideraron necesario sumar una mirada de las especies de las regiones tropicales y subtropicales.

«Es una satisfacción haber participado en la redacción del capítulo junto a tres profesionales de prestigio internacional”

Detalles de la publicación

Detalló que el capítulo mencionado se enfoca en una primera parte en repasar los aspectos principales que han sido mejorados para el uso de gramíneas como forrajeras.

Así, se alude a la capacidad de crecimiento, la calidad, producción de semillas, y cómo impacta en el aspecto ambiental cuando se incorporan esas gramíneas en sistemas productivos.

Además, se aborda el potencial de producir en zonas con poca agua o en zonas inundables, que posibilitan tener una productividad más alta en zonas que eran extensivas, y lograr ser más productivos en distintos ambientes.

También se mencionan aspectos referidos a pastos usados con fines recreativos, como los céspedes, que pueden ser mejorados para lograr objetivos específicos como densidad del césped, el color, la textura y la tolerancia al tránsito.

En tanto, la segunda parte del capítulo se refiere a los métodos disponibles para mejorar pastizales, y qué tipo de logros se concretaron con los distintos métodos.

Relevancia

El Dr. Acuña explicó que el Manual Routledge de Pastizales es considerado una publicación esencial para estudiantes e investigadores de ecología, gestión y conservación de pastizales, así como para profesionales de políticas y gestión involucrados en la gestión y gobernanza de pastizales, y en los recursos naturales en general.

En ese sentido, reiteró la satisfacción de poder sumar el conocimiento generado desde la Facultad de Ciencias Agrarias y del IBONE a tan prestigiosa publicación, “pudiendo aportar información sobre pastizales para el mundo tropical y subtropical, que es muy amplio y en creciente aprovechamiento».

Para concluir, remarcó que “la invitación a formar parte del Manual Routledge de Pastizales la sentí como un reconocimiento a la tarea de la investigación que desarrollamos, y que a veces se torna tan difícil y no siempre es reconocida en forma debida».