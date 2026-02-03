Entre los bosques húmedos y los meandros silenciosos del Pacific Northwest, donde árboles centenarios y los ríos sinuosos sostuvieron durante siglos ecosistemas vinculados a salmones y otras especies nativas, se desarrolla hoy un proceso de recuperación ecológica largamente postergado.

Helicópteros transportan troncos de árboles y los depositan de manera controlada en ríos y arroyos de difícil acceso del centro de Washington y áreas cercanas. La intervención forma parte de un programa de restauración fluvial orientado a restituir la complejidad estructural de los cauces.

Helicópteros están arrojando troncos sobre ríos de Estados Unidos: más de 6.000 árboles con un objetivo vital

Durante gran parte del siglo XX, la gestión de estos cursos de agua siguió una lógica simplista. Si había troncos de árboles, había que sacarlos. Se creía que un río “limpio” facilitaba un flujo rápido, sin obstáculos para la corriente ni para los peces. El resultado fue justamente lo contrario. Se empobrecieron los hábitats, las aguas se calentaron, desaparecieron las pozas profundas y los salmones.