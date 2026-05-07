«RestoreData», una startup orientada a optimizar los procesos de restauración ecológica

En el marco del Simposio Virtual NEO/NEA Ciencia organizado por la UNNE, se presentó la Startup ClimaTech, «RestoreData», una plataforma tecno-ecológica que, a partir de información estandarizada, busca contribuir a hacer más eficientes los procesos de restauración ecológica. «Contribuir al éxito de los proyectos aporta credibilidad a las prácticas de restauración de los ambientes».

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al periodo 2021-2030 como la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas, por lo cual a nivel mundial es creciente el surgimiento de proyectos de recuperación ambiental a distintas escalas.

La restauración de los ecosistemas se define como un proceso de invertir la degradación de los ecosistemas para recuperar su funcionalidad ecológica, y mejorar la productividad y la capacidad de los ecosistemas para satisfacer las necesidades de la sociedad.

Puede hacerse permitiendo la regeneración natural de ecosistemas sobreexplotados, o plantando árboles y otros tipos de plantas. Pero se estima que una parte importante de los proyectos fracasan o no logran su recuperación completa por falta de datos o apoyo técnico adecuado.

Bajo esa premisa surgió «RestoreData», una iniciativa de plataforma tecno-ecológica que integra datos científicos, variables del territorio y conocimiento experto para transformar la toma de decisiones en proyectos de restauración ecológica.

Se trata de una empresa privada independiente, creada de manera reciente y fundada por la Dra. María del Rosario Montiel, quien en el marco del «Simposio Virtual NEO/NEA Ciencia», organizado por la UNNE, brindó detalles de RestoreData, como una startup ClimaTech, que utiliza tecnología y ciencia para mitigar el cambio climático y fomentar la regeneración ambiental.

La formación académica y experiencia de investigación de la Dra. Montiel en restauración ecológica, desarrollada durante sus estudios doctorales y posiciones académicas en la UNNE, constituyen el fundamento científico de la plataforma.

«Quienes hacemos ciencia generalmente presentamos los casos de éxito, y en mi experiencia académica en restauración ambiental, gracias al contacto con colegas de distintas regiones, pude observar que constantemente se repetían fallas en el momento de planificación que afectaban el resto del proceso de regeneración de ambientes», explicó la Dra. Montiel.

Durante su formación postdoctoral, trabajó con herramientas SPEI (Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index) que permiten analizar el estrés hídrico en ecosistemas, lo que le permitió identificar la relevancia de estos modelos de análisis para mejorar la toma de decisiones en materia de restauración.

«Ese conocimiento adquirido en mi formación académica representó, en lo personal, un cambio de perspectiva respecto a la necesaria importancia de los datos como base para optimizar resultados en las iniciativas de recuperación ecológica», señaló la investigadora formada en la UNNE y además miembro de la Red de Restauración Ecológica de Argentina.

Así, en base a la experiencia adquirida a lo largo de más de una década trabajando en restauración ecológica, la Dra. Montiel, con el aporte de especialistas en ciencia de datos y tecnología, empezó a gestar RestoreData como una herramienta para convertir la complejidad de los datos científicos y técnicos en información clara, aplicable y confiable para proyectos de restauración.

«Contar con una herramienta estandarizada podría ayudar a escalar los proyectos de restauración al hacerlos más eficientes», destacó.

Con RestoreData se busca traducir el conocimiento científico riguroso en decisiones prácticas y accesibles para tomadores de decisiones en proyectos de restauración, en beneficio de las 14 ecorregiones que tiene el país y que necesitan estrategias de restauración activa.

“Es una iniciativa empresarial privada que aprovecha los avances en ciencia de la restauración ecológica para crear soluciones comerciales y escalables”.

Detalles del Proyecto

El proyecto se encuentra en su primer año de funcionamiento, actualmente en etapa de validación de producto y pruebas de concepto con socios pilotos, como agencias ambientales, ONGs de restauración y productores rurales.

RestoreData aún no tiene clientes pagos comerciales, pero está siendo probada y refinada continuamente con entrada de datos reales de las diversas regiones del país.

El proceso funcionaría de la siguiente manera: un potencial cliente (empresa con compromisos de sostenibilidad, ONG de conservación, productor rural, o agencia gubernamental) proporcionaría las coordenadas del sitio geográfico que desea restaurar y la plataforma devolvería una propuesta ecológica que tiene un respaldo científico concreto y fácilmente entendible por el usuario.

Específicamente, con la información aportada por el cliente interesado, RestoreData hace un polígono del territorio con datos satelitales desde 1980-2026, procesa la información y realiza una clasificación de los datos en «ventanas óptimas de plantación», definiendo un calendario mensual de momentos adecuados de plantación, las especies indicadas a plantar y demás información de relevancia para el éxito del proyecto.

Adicionalmente, el servicio incluiría un asesoramiento por parte de especialistas como guías en cada paso del proceso de restauración, asegurando que las recomendaciones no solo sean científicamente fundadas sino también aplicables en las condiciones específicas del sitio.

En la actual etapa de validación del emprendimiento, se está priorizando la construcción de modelos robustos con datos de variables climáticas como indicador central de análisis. Esta variable es clave si se considera que gran parte de los casos de fracaso de proyectos de restauración se generan por estrés hídrico tras la implementación de especies, un factor que RestoreData está diseñada para identificar y mitigar en la fase de planificación.

«Con RestoreData queremos visibilizar la importancia de apostar a la restauración ecológica con datos reales. Esta plataforma permite que decisiones críticas sobre dónde plantar y cómo monitorear estén fundamentadas en ciencia, no en intuición», subrayó la Dra. Montiel.

Viabilidad

Durante su charla en el Simposio NEO/NEA Ciencia, se refirió a distintos trabajos ya realizados desde RestoreData, que abarcan distintas regiones del país, tanto en el nordeste argentino, así como casos en el Chaco Seco de Santiago del Estero o el bosque andino patagónico.

Señaló que «la restauración ecológica necesita mejores decisiones» pues si no se cuenta con la información adecuada, por ejemplo, a nivel de paisajes a veces que es la escala de análisis más reducida, «se puede llegar al fracaso de proyectos y generar que se ponga en duda la restauración como herramienta».

En ese sentido, comentó que, según la evidencia respaldada por análisis de más de 400 proyectos de restauración a nivel global, más del 50% de los proyectos de restauración ecológica no logra una recuperación completa por no contar con información precisa sobre el territorio, el suelo y las especies.

A lo complejo de ese indicador, se suma que, como un promedio general, restaurar una hectárea de ambiente degradado requiere una inversión de 5.000 dólares, costo que expone la importancia de lograr la mayor eficiencia posible en los proyectos de restauración.

«Sin herramientas adecuadas, los proyectos de restauración consumen recursos sin garantías de éxito ecológico».

Próximos pasos

La Dra. Montiel explicó que en la primera etapa de implementación de RestoreData se quiere llegar a contar con datos validados de más de 30 sitios de las 14 ecorregiones que tiene Argentina.

Para el año 2027 se proyecta optimizar los canales de acceso a la plataforma, página web y aplicaciones, y comenzar la búsqueda de financiamiento externo para potenciar la startup.

En tanto, como meta a tres o cuatro años se espera alcanzar una escala a nivel de Latinoamérica, pues se constata la existencia de un nicho importante en esta región continental, con países como Brasil, que están promoviendo proyectos de restauración a «megaescala» y desde RestoreData consideran poder llegar a la instancia de brindar servicios a proyectos de alto alcance.

Como se mencionara previamente, en la primera etapa de la startup se trabaja con la variable climática como indicador central de análisis, pero se proyecta a futuro agregar otras variables, que están en fase inicial de validación, como heladas y mapas de suelo, entre otros indicadores.

«Sin herramientas adecuadas, los proyectos de restauración consumen recursos sin garantías de éxito ecológico»

Aportar Innovación

Para concluir, la Dra. Montiel reiteró que con RestoreData se pretende que los datos permitan transformar decisiones ecológicas en impacto real, y que la información sea fácil de interpretar por parte del usuario o cliente.

«La restauración ecológica sirve, solo se requiere tomar buenas decisiones» señaló y agregó que «nuestra plataforma es una solución climáticamente inteligente para reducir riesgos y costos de proyectos regenerativos».

La UNNE fue un espacio académico fundamental en la formación científica de la Dra. Montiel, donde desarrolló la investigación y experiencia que sustenta la visión de RestoreData.

En esa línea, destacó que el Simposio NEO/NEA Ciencia de la UNNE proporciona una excelente plataforma para dar a conocer iniciativas empresariales basadas en conocimiento científico.