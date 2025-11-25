Inscriben para el subsidio energético nacional ¿En qué lugares?

185082w850h581c.jpg

El Gobierno del Chaco continuará esta semana con el Operativo Provincial de Inscripción al Subsidio Energético Nacional, una iniciativa destinada a facilitar el trámite a los usuarios que aún no completaron el registro.

Los equipos técnicos tienen programado estar en diversas localidades para garantizar que más chaqueños puedan acceder al beneficio.

Este operativo acerca atención personalizada para realizar la inscripción, actualizar datos y resolver consultas vinculadas al procedimiento. La atención será por orden de llegada, de 8:30 a 12 horas. 

CRONOGRAMA DE ESTA SEMANA

  • Miércoles 26, el operativo estará en Margarita Belén, Club San Martín.
  • Jueves 27, en Juan José Castelli, en el salón Gabriela Mistral – Asociación Mutual 25 de Mayo s/n.
  • Viernes 28 en Villa Ángela, en el Centro de Jubilados San Cayetano, y en Santa Sylvina, en el SUM Municipal.

