Un estudiante universitario ganó $132 millones con la Poceada

Un joven estudiante universitario de Presidencia Roque Sáenz Peña pasó por las oficinas de Lotería Chaqueña para hacer efectivo un espectacular premio de 132 millones de pesos que obtuvo durante la edición de la Quiniela Poceada del sábado pasado.

El ganador es un joven de 26 años que sumó los cinco aciertos gracias a una apuesta manual. Sus números elegidos fueron el 04, 17, 22, 44 y 88. La jugada fue registrada en la Sub-Agencia 133/19 de Marisa Estela Marcoff, que se encuentra ubicada en Saavedra 696 de la ciudad termal.

«Los números los tomé de una jugada automática que me gustó y que empecé a repetir», dijo el ganador respecto a esta combinación, que le permitió llevarse un pozo acumulado de 132.054.497 pesos durante el sorteo del sábado 22 de noviembre.

El joven saenzpeñense aseveró que este importante premio le permitirá cumplir sueños y realizar inversiones, además de compartir la alegría con sus seres queridos.

