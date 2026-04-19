Industria chaqueña: ¿Cuáles son los sectores que más empleo generan?

Según un informe elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la industria manufacturera chaqueña fue señalada históricamente como un motor clave para la generación de empleo de mayor calidad y el desarrollo de encadenamientos productivos. Sin embargo, un análisis detallado de su composición interna revela concentración en determinados rubros .

Según los últimos datos sobre el empleo industrial formal en la provincia, el sector de alimentos y bebidas lidera ampliamente, al concentrar el 37% de los puestos de trabajo. Le siguen la industria textil (15,7%), y la industria química (13%). Más atrás aparecen la forestoindustria (10,8%), la metalmecánica (9,6%) y la producción de minerales no metálicos (7%).

En conjunto, el empleo industrial explica el 6,40% del total del empleo privado en Chaco, lo que acentúa su peso relativo dentro de la estructura productiva provincial.

Según este desglose sectorial, en el caso de la industria química, el 85% del empleo se concentra en apenas dos empresas, ambas dedicadas a la producción de tanino a partir del quebracho colorado. Por su parte, el rubro de minerales no metálicos está fuertemente vinculado a la elaboración de insumos para la construcción, lo que muestra su dependencia del ciclo de la obra pública y privada.

Estos datos configuran un perfil industrial basado principalmente en la transformación de recursos naturales. La fuerte presencia de actividades como alimentos, forestoindustria, textil y tanino, junto con una metalmecánica estrechamente asociada al agro, trazan una matriz productiva con importantes desafíos en términos de diversificación y agregación de valor.

EMPLEO POR SECTORES

Alimentos y bebidas: 37,1% Industria textil: 15,67% Industria química: 12,97% Forestoindustria: 10,84% Metalmecánica: 9,59% Minerales no metálicos: 6,95% Papel e impresión: 2,43% Manufacturas diversas: 1,84% Plásticos y caucho: 1,81% Farmacéutica: 0,88%