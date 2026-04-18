Quisieron fugarse del control del peaje de Makallé, pero los agarró la policía con marihuana y cocaína

Esta tarde, pasadas las 13, personal de la Comisaría de Makallé realizaba controles vehiculares, motovehiculares, documentación e identificación de personas sobre el camino alternativo, a la altura del kilómetro 57 de la Ruta Nacional 16.

En esas circunstancias, los efectivos intentaron detener la marcha de un automóvil Volkswagen Vento gris, cuyo conductor, al notar la presencia policial, realizó una maniobra evasiva, giró en “U” y emprendió la fuga.

De inmediato se inició un seguimiento controlado que finalizó minutos más tarde, alrededor de las 14, sobre el kilómetro 56 de la misma ruta, donde el vehículo fue interceptado luego de impactar contra el móvil policial PT-391, ocasionándole daños en las puertas del lado izquierdo. No se registraron efectivos ni civiles lesionados.

Los uniformados procedieron a reducir a los ocupantes del rodado, dos hombres mayores de edad, de 33 y 36 años. Posteriormente, con intervención de la División Microtráfico Metropolitana, se secuestraron sustancias halladas en el habitáculo del automóvil, consistentes en 6,5 gramos de marihuana y una ínfima cantidad de cocaína.

Finalmente, la Fiscalía ordenó la aprehensión de ambos sujetos, el secuestro del vehículo y la apertura de una causa por “Supuesta Desobediencia Judicial y Daños en Bienes del Estado».