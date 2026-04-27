El ciclo Poen Alarcón presenta “La vida en el arte” en el Guido Miranda

El jueves 14 de mayo a las 20.30, se presentará dentro del ciclo Poen Alarcón del Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), la obra Conferencia Performativa: “La Vida en el Arte” de Joaquín Nato.

¿Dónde termina la teoría y empieza la existencia? «La vida en el arte» es una conferencia performática que habita la tensión entre la rigidez del discurso académico y la libertad del absurdo. A través de un cruce de lenguajes, la obra reflexiona sobre el oficio artístico, desarmando las estructuras formales para encontrar la parodia en lo solemne. Una invitación a explorar la propia vida donde la estética se vuelve cuerpo y la identidad se pone en juego.

Las entradas tienen un valor general de $10.000 y $8000 para estudiantes y jubilados y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábados de 17 a 21 horas.

El ciclo

El Ciclo Poen Alarcón, que lleva el nombre de una figura chaqueña pionera del teatro se lleva a cabo hace varios años en el Guido Miranda. Del mismo han participado actores, actrices, directores y autores de nuestro país y de la región. Está destinado a grupos de teatro y directores cuyo espectáculo presente una configuración escénica tal que permita una puesta intimista, compartiendo escenario con el público.