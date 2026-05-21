Inauguraron el centro “Casa Común – Papa Francisco” en Miraflores

La Municipalidad de Miraflores participó de la inauguración del centro “Casa Común – Papa Francisco”, un nuevo espacio destinado a la contención, formación y acompañamiento de jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad social.

La actividad fue encabezada por el intendente Rafael Frias y contó con la presencia de integrantes del gabinete municipal, vecinos y representantes de distintas instituciones locales.

Desde el municipio señalaron que el nuevo centro busca convertirse en un ámbito de encuentro comunitario, con propuestas vinculadas al aprendizaje, el trabajo, la cultura y la solidaridad.

“Desde la Municipalidad vamos a seguir acompañando este tipo de iniciativas que fortalecen a nuestra comunidad, brindando herramientas, contención y nuevas oportunidades para nuestros jóvenes y familias”, expresó el jefe comunal.

Durante la jornada también se destacó el trabajo de Javier Luzuriaga, presidente y coordinador general de la Casa Residencial El Cruce y referente de la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes en la provincia del Chaco.

Las autoridades remarcaron que “Casa Común” tendrá un rol clave en el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de adicción y vulnerabilidad, promoviendo espacios de inclusión y nuevas oportunidades para la comunidad.