Histórico regreso: el Club Social y Deportivo Napenay volvió a la División A con una victoria ante Sportivo Pampa

El Club Social y Deportivo Napenay protagonizó una jornada histórica al regresar a la División A de la Liga Saenzpeñense de Fútbol después de más de 26 años fuera de la máxima categoría regional.

En su esperado retorno, el equipo de Napenay logró una importante victoria como visitante frente a Sportivo Pampa, uno de los clubes tradicionales de la liga, en un resultado que despertó entusiasmo y orgullo en toda la comunidad.

Desde el municipio destacaron el esfuerzo de la institución deportiva y remarcaron el acompañamiento de la gestión encabezada por Javier Ayala para fortalecer los espacios deportivos locales.

“Este importante logro también es posible gracias al acompañamiento y la gestión del intendente Javier Ayala, quien desde el inicio de su mandato asumió el compromiso de recuperar y fortalecer los espacios deportivos de la localidad”, señalaron desde la comuna.

El club permaneció más de seis años en la División B y ahora vuelve a competir en la elite del fútbol regional, devolviendo la ilusión a simpatizantes, jugadores y dirigentes.

La comunidad de Napenay celebró el regreso del equipo a la máxima categoría y el presente deportivo de una institución considerada emblemática para la localidad.