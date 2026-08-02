Colonia Popular avanza con el recambio de luminarias en distintos barrios

La Municipalidad de Colonia Popular continúa ejecutando trabajos de mejora del alumbrado público mediante el recambio de luminarias en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de fortalecer la seguridad y optimizar la iluminación de los espacios públicos.

Durante la noche del jueves, personal municipal realizó tareas de reemplazo de lámparas que se encontraban fuera de servicio en los barrios Casas de Campo, Las Moras y en el sector de la ex Ruta Nacional 16, devolviendo la operatividad al sistema de iluminación en esas zonas.

Las intervenciones forman parte del Plan Integral de Alumbrado Público, una política que el municipio impulsa con fondos propios desde 2024 para modernizar la infraestructura lumínica y ampliar progresivamente la cobertura en todos los barrios de Colonia Popular.

Desde la comuna señalaron que cada luminaria recuperada contribuye a mejorar la visibilidad en la vía pública, brindando mayor seguridad tanto a peatones como a conductores, además de generar mejores condiciones para los vecinos que residen en esos sectores.

El municipio destacó que estas acciones continuarán desarrollándose en distintos puntos de la localidad, como parte de un plan de mantenimiento y modernización del alumbrado público que busca responder a las necesidades de la comunidad.