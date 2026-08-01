José Liras felicitó a Las Águilas por un nuevo título en la Copa Maxi 35

El intendente de General Vedia, José Liras, felicitó al equipo de básquet Las Águilas por la obtención de un nuevo campeonato tras imponerse en la final de la Copa Maxi 35 Masculino.

El conjunto campeón venció por un ajustado 82 a 81 a Palermo en un encuentro muy disputado, coronando una destacada participación en el certamen.

A través de sus redes sociales, Liras destacó que los logros deportivos son el resultado del esfuerzo, la disciplina y el trabajo sostenido. En ese sentido, remarcó el compromiso del cuerpo técnico, al que agradeció especialmente por su dedicación y por mantener la humildad como uno de los pilares del proyecto deportivo.

El jefe comunal también reconoció la labor de los entrenadores Javier Espíndola y Ale Acuña, a quienes atribuyó parte del crecimiento del equipo y de los resultados obtenidos en las distintas categorías.

Asimismo, hizo extensivo el reconocimiento a los jugadores, sus familias, la comisión directiva y a todas las personas que acompañan el desarrollo de la institución, destacando que el trabajo en equipo y el compromiso son fundamentales para alcanzar nuevos objetivos.

Con este nuevo campeonato, Las Águilas suman otro título a su trayectoria y consolidan el trabajo que vienen realizando en el básquet regional.