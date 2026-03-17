Humanidades abre inscripciones a cursos y diplomaturas de Educación Permanente

La Facultad de Humanidades de la UNNE abrió inscripciones a propuestas de formación virtual en comunicación gubernamental, Malvinas, higiene y seguridad laboral e inteligencia artificial aplicada al territorio. Están destinadas a estudiantes, docentes, profesionales y público interesado, con cursadas que comienzan en abril.

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), a través de la Secretaría de Extensión, Capacitación y Servicios y el Área de Educación Permanente, abrió la inscripción a una serie de cursos y diplomaturas orientadas a la formación permanente y al intercambio de saberes. Las propuestas, que se desarrollarán en modalidad virtual, están destinadas a estudiantes, docentes, profesionales y público en general, y abordan temáticas vinculadas a la comunicación gubernamental, la guerra de Malvinas, la higiene y seguridad laboral y el uso de inteligencia artificial aplicada a la gestión territorial.

Una de las propuestas es el curso “Comunicar para gobernar en tiempos de desafección política”, que busca generar un espacio específico de aprendizaje y reflexión en comunicación gubernamental. La propuesta brinda herramientas teóricas y prácticas del campo profesional y promueve el intercambio de experiencias entre profesionales de la comunicación política.

El curso tendrá una duración de 30 horas y se desarrollará en modalidad virtual sincrónica, con cuatro encuentros programados para los días 9, 16, 23 y 30 de abril, de 17 a 20 horas, además de instancias de tutoría. Estará a cargo de Isabel Carreras, Anyelén Magua Suárez y Darío Adrián Garay.

Durante la cursada se abordarán temas como comunicación estratégica, planificación y ejecución de planes de comunicación, desafección política y el uso de redes sociales en la comunicación gubernamental.

Otra de las propuestas está dedicada al estudio de la guerra de Malvinas, con el objetivo de reflexionar sobre el conflicto desde múltiples dimensiones históricas, políticas, sociales y culturales. El curso propone revisar críticamente las interpretaciones sobre el conflicto y analizar aspectos como el rol del Estado, la experiencia de los combatientes, el impacto político de la guerra y las disputas por la memoria en la posguerra.

La formación estará a cargo del Dr. Daniel Chao y tendrá una duración de 40 horas, en modalidad virtual sincrónica y asincrónica. Está destinada a docentes de nivel medio y superior, graduados en Historia y disciplinas afines de las Ciencias Humanas y Sociales, periodistas y público interesado en la temática.

La cursada se organiza en tres módulos que abordan la guerra y la posguerra como objeto de estudio complejo, el desarrollo del conflicto bélico y el análisis de sus consecuencias políticas y sociales.

Entre las propuestas de mayor duración se encuentra la Diplomatura en Higiene y Seguridad, que propone el desarrollo de saberes y prácticas vinculadas al marco legal vigente en la República Argentina y a las buenas prácticas de prevención de riesgos laborales. La diplomatura está destinada a personas con título secundario interesadas en la temática, trabajen o no en áreas relacionadas.

La propuesta tiene una duración de ocho meses, con una carga horaria total de 240 horas y modalidad virtual. El plan de estudios incluye contenidos sobre marco normativo, higiene laboral, seguridad laboral, riesgo eléctrico, protección contra incendios, toxicología, ergonomía, trabajo en altura y gestión de recursos humanos, entre otros. La coordinación está a cargo del Prof. Cristian Franco, junto a un equipo docente integrado por especialistas del área.

Asimismo, la Facultad de Humanidades abrió la inscripción a la Diplomatura Universitaria en el Uso de Inteligencia Artificial y Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la Gestión del Territorio, una propuesta orientada a integrar herramientas tecnológicas para el análisis y la planificación territorial. Los coordinadores son los profesores Erica Gómez y Emilio Spataro.

La diplomatura comenzará el 15 de abril, tendrá una duración de ocho meses y 240 horas de cursada, y se desarrollará en modalidad 100% virtual con tutorías sincrónicas. Está dirigida a profesionales y estudiantes de áreas como Geografía, Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Ambientales y Urbanismo, así como a técnicos, gestores y personas interesadas en la temática.

La Coordinadora del Área de Educación Permanente, la Dra. Gladys Blazich, indicó además que se encuentra en desarrollo la incorporación de nuevas propuestas formativas, entre ellas una nueva edición de las Diplomaturas Universitarias en Innovación en Museos y en Teatro para docentes y bibliotecarios, junto con otras iniciativas vinculadas a las nuevas demandas de formación académica y profesional.

Las personas interesadas pueden consultar la información completa sobre las propuestas, requisitos e inscripciones en el sitio del Área de Educación Permanente de la Facultad de Humanidades: https://hum.unne.edu.ar/extension/educa_permanente/index.htm