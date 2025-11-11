Piden circular con precaución por la avenida Sabín de Resistencia por trabajos de señalización

Se informa a los vecinos y conductores que, por trabajos de demarcación vial en la división de carriles y sendas peatonales, se estarán realizando tareas sobre ambos sentidos de la avenida Sabín, entre las intersecciones de calle Pedro Martina y zonas aledañas.

Los trabajos se desarrollarán a partir de las 21:30 horas, por lo que se recomienda transitar con precaución y respetar las señalizaciones en el lugar.

Durante el horario mencionado, se restringirá parcialmente la circulación vehicular para permitir el avance de las tareas.

Estas labores forman parte del plan de mejoramiento y mantenimiento de la señalización vial, y se extenderán por varios días hasta su finalización. Se agradece la comprensión y colaboración de todos los conductores.